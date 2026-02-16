Produzentin und Mitschöpferin der Serie «Teheran» gestorben

Keystone-SDA

Die Mitschöpferin und Produzentin der Fernsehserie "Teheran", Dana Eden, ist tot. Der israelische Sender Kan meldete, ihr Bruder habe die 52-Jährige leblos in einem Hotelzimmer gefunden. Auch Edens Produktionsfirma bestätigte ihren Tod.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Agenten-Serie, die auch in Deutschland zu sehen ist, gehört zu den erfolgreichsten israelischen Serien überhaupt.

Hinweise auf ein Verbrechen gibt es Berichten zufolge derzeit keine. Die Todesursache wird demnach ermittelt. In Griechenlands Hauptstadt liefen gerade die Dreharbeiten zur vierten Staffel von «Teheran».

Produktionsfirma weist Gerüchte zurück

Die Produktionsfirma der Serie «Donna and Shula Productions», deren Mitinhaberin Eden war, teilte aufgrund von Spekulationen in den sozialen Medien mit, dass die Gerüchte über einen Tod aus kriminellen oder nationalistischen Gründen falsch und unbegründet seien.

«Dies ist ein Moment grossen Schmerzes für Familie, Freunde und Kollegen», hiess es in einer Stellungnahme weiter.

Berichten zufolge will die griechische Polizei in dem Fall auch Material von Überwachungskameras sowie Zeugenaussagen des Hotelpersonals auswerten.

Die Serie über eine Mossad-Agentin auf Undercover-Mission im Iran ist nicht nur in Israel erfolgreich. In Deutschland ist sie auf dem Streamingdienst Apple TV zu sehen. Die dritte Staffel feierte erst im Januar Premiere. Wie es nun mit den Dreharbeiten weitergeht, war zunächst unklar.