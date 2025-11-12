Projektänderung zu Bahnprojekt in Gümligen Süd liegt auf

Keystone-SDA

Die SBB haben im laufenden Bewilligungsverfahren für einen Bahntunnel bei Gümligen eine Projektänderung ausgearbeitet. Sie betrifft die Baustellenzufahrt und liegt ab dem 17. November öffentlich auf.

(Keystone-SDA) Die restlichen Projektinhalte blieben unverändert und würden nicht erneut aufgelegt, teilten die SBB am Mittwoch mit. Das Bahnunternehmen plant im Rahmen der «Entflechtung Gümligen Süd» einen 450 Meter langen Bahntunnel unter den bestehenden Gleisen zwischen Muri und Rüfenacht/Allmendingen.

Der Tunnel vereinfacht das Kreuzen der Züge. Dies bringt nach Angaben der SBB mehr Fahrplanstabilität und ermöglicht langfristig den Viertelstundentakt der S-Bahn Bern-Münsingen und den Halbstundentakt der S-Bahn Bern-Langnau. Ausserdem werden zusätzliche Kapazitäten für den Fern- und Güterverkehr geschaffen.

Das von den SBB ausgearbeitete Projekt umfasst auch die Baustellenzufahrt. Dagegen gingen im Jahr 2023 Einsprachen ein. Nun wurde das Projekt in diesem Bereich angepasst. Die Planunterlagen können in den Gemeindeverwaltungen Allmendingen, Muri und Worb eingesehen werden.

Die Baubewilligung des Bundes für die Entflechtung steht noch aus. Der frühstmögliche Baustart für die Vorarbeiten ist Februar 2026. Die SBB rechnen mit einer Bauzeit von fünf Jahren.