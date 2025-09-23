The Swiss voice in the world since 1935
Projekt zur Überdachung der A2 in Kriens LU nimmt Konturen an

Keystone-SDA

Die Pläne für eine Überdachung der Autobahn A2 in der Stadt Kriens LU werden konkreter. Der Tunnel Schlund soll um 130 bis 150 Meter verlängert werden, im Gebiet Arsenal soll die Autobahn auf einer Länge von 250 bis 300 Meter überdeckt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dies sieht der Entwurf des Zielbildes vor, über den das Bundesamt für Strassen Astra und der Kanton Luzern am Dienstag informiert haben. Ziel ist es, das von der Autobahn geprägte Gebiet aufzuwerten.

Mit der teilweisen Überdachung der Autobahn sollen die Wohngebiete besser vor dem Strassenlärm geschützt werden und die Quartiere beidseits der Autobahn wieder zusammenwachsen.

Die Forderungen der Stadt Kriens für eine Überdachung hängen auch mit der geplanten Umfahrungsautobahn «Bypass Luzern» zusammen. Diese wird zu zusätzlichen Autobahnspuren in Kriens führen. Die Projekte Überdeckung A2 und Bypass werden aber unabhängig voneinander geplant.

Bis Kriens besser vor dem Verkehrslärm geschützt ist, wird es aber noch Jahre dauern. Die Planung dürfte zehn Jahre in Anspruch nehmen, wie Astra und Kanton Luzern mitteilten. Die Bauzeit wird mit vier Jahre angegeben.

Zurzeit würden die Rahmenbedingungen für eine mögliche Realisierung der Überdeckungen geklärt, hiess es in der Mitteilung. Dabei gehe es um die Kosten und deren Finanzierung, aber auch um die Organisation und den Terminplan.

