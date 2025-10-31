The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Protest der Bauarbeiter erreicht Region Bern

Keystone-SDA

Die Protestwelle der Bauarbeiter hat am Freitag die Region Bern erreicht. Mehrere hundert von ihnen versammelten sich gegen Mittag in Bern zu einer Protestversammlung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Anschliessend war ein Umzug durch die Stadt geplant, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. In diesem Jahr läuft der Landesmantelvertrag der rund 80’000 Bauarbeiter aus. Die fünfte Verhandlungsrunde ging diese Woche ergebnislos zu Ende.

Nach Angaben der Gewerkschaften Unia und Syna droht erstmals seit Jahrzehnten ein vertragsloser Zustand. Die Bauarbeiter fordern bezahlte Reisezeiten von der Firma zur Baustelle, familienfreundlichere und kürzere Arbeitszeiten, eine bezahlte Znüni-Pause sowie höhere Löhne und einen Teuerungsausgleich.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft