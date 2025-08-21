The Swiss voice in the world since 1935
Proteste brachten SRF-Moderatorin verdrängte Erinnerungen zurück

Keystone-SDA

SRF-Moderatorin Angélique Beldner hat durch die "Black Lives Matter"-Proteste zu einem neuen Selbstverständnis gefunden. Den schwarzen, afrikanischen Teil in sich habe sie erst allmählich nach 2020 vollumfänglich annehmen können.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Durch die Proteste habe sie plötzlich die Dekonstruktion all jener Geschichten gehört, die sie sich zuvor 40 Jahre lang selbst erzählt habe, sagte Beldner in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit den Zeitungen von CH Media: «Meine Selbstlügen, dass ich keinen Rassismus erlebe oder in den entsprechenden Situationen überempfindlich reagiere, fielen in sich zusammen.»

Sie habe davon erfahren, wie andere Alltagsrassismus erlebten, so die 49-Jährige: «Plötzlich kehrten Erinnerungen zurück, die lange weg waren. Ich begann, darüber zu sprechen, und stellte fest: Man hört mir zu und glaubt mir.»

Die Bernerin präsentiert auf SRF die Quizshow «1 gegen 100». Bis im vergangenen Mai war sie zudem «Tagesschau»-Sprecherin. Ihr Vater stammt aus Benin und lebt in Paris. Kürzlich hat sie ein Buch veröffentlicht, in dem sie sich mit ihrem Aufwachsen und ihren Erfahrungen als Person of Color in der Schweiz auseinandersetzt.

