Proteste in London gegen Donald Trump
In London haben Hunderte Menschen gegen den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump demonstriert. Organisiert von der "Stop Trump Coaliton" versammelten sich die Teilnehmer am frühen Nachmittag am Portland Place, um gemeinsam Richtung Parlament zu ziehen.
(Keystone-SDA) Trump war zu diesem Zeitpunkt auf Schloss Windsor, wo er von König Charles III. mit militärischen Ehren empfangen wurden.
Die Polizei hatte angekündigt, die Demonstration mit mehr als 1.600 Beamten begleiten zu wollen. Viele Menschen hielten Schilder mit der Aufschrift «Nein zu Rassismus. Nein zu Trump» in der Hand. Bei Trumps erstem Staatsbesuch im Jahr 2019 war es ebenfalls zu Protesten gekommen.
Trump und sein Zirkel hätten in den vergangenen Jahren vielleicht am meisten dazu beigetragen, «die Flammen spaltender, rechtsextremer Politik auf der ganzen Welt anzuheizen», schrieb der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan auch mit Blick auf die rechten Massenproteste am Wochenende in London in einem Gastbeitrag in der Zeitung «The Guardian».