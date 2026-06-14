The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Provisorium für Berner Steigerhubel-Schule kann gebaut werden

Keystone-SDA

Die Stadt Bern kann auf dem Areal der Volksschule Steigerhubel ein Provisorium erstellen, um den steigenden Schulraumbedarf decken zu können. Das Volk hat den Baukredit von 8,3 Millionen Franken wuchtig genehmigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Vorlage wurde mit 48’706 Ja- gegen 5784 Nein-Stimmen gutgeheissen, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Die Stimmbeteiligung belief sich auf 68,6 Prozent.

Vorgesehen ist ein dreigeschossiger Modulbau aus Holzelementen mit Platz für fünf Schulklassen. Das Provisorium soll im Sommer 2027 in Betrieb genommen werden.

Bereits 2024 hat die Stadt das ehemalige Kirchgemeindehaus auf dem Schulareal gekauft und zu Schulraum umfunktioniert. Mittelfristig strebt sie die Übernahme der Liegenschaft an der Steigerhubelstrasse 49 an, die dem Kanton gehört und derzeit von der Berufsfachschule Bern (Gibb) genutzt wird.

Sämtliche Liegenschaften der Schule sollen etappenweise erneuert werden. Bis zum Abschluss der Gesamtsanierung braucht es das Provisorium. Der Holzbau kann danach wieder abgebaut und anderswo weiterverwendet werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft