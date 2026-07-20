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Prozess wegen tödlichem Unfall in Basel – Beschuldigter verstorben

Keystone-SDA

Ein 11-jähriger Bub ist im Juni 2024 bei einem Verkehrsunfall mit einem Sattelschlepper in Basel getötet worden. Der Fahrer des Sattelschleppers hätte sich am Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung vor dem Strafgericht Basel-Stadt verantworten müssen. Er ist jedoch kürzlich gestorben.

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(Keystone-SDA) Gemäss Informationen des Strafgerichts starb der Beschuldigte am 30. Juni, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA heisst. Das Verfahren sei damit obsolet geworden und werde eingestellt. Die geplante Verhandlung findet nicht statt.

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