Psychiatrie Baselland baut neues Wohnheim in Liestal

Keystone-SDA

Die Psychiatrie Baselland (PBL) hat mit den Bauarbeiten für ein neues Wohnheim für Menschen mit Beeinträchtigung begonnen. Der Neubau in Liestal für 23 Millionen Franken wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2027 in Betrieb genommen, wie die PBL am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das dreistöckige Wohngebäude an der Wiedenhubstrasse umfasst sechs Wohngruppen mit 52 Zimmern und Studios für Bewohnerinnen und Bewohner mit unterschiedlichem Betreuungsbedarf. Eine Wohngruppe ist für Menschen vorgesehen, die intensivste Betreuung benötigen.

Um die Gegend um den Neubau aufzuwerten, soll das Dietrichsbrunnenbächli freigelegt werden. Dieser Bach gleich hinter dem Gebäude läuft bisher in einer Röhre. Bei einem Wettbewerb für das Bauprojekt machte das Büro Metron Architektur aus Baden das Rennen, wie es im Communiqué heisst.