Publibikes können neu in 17 Berner Gemeinden ausgeliehen werden

Keystone-SDA

Das bestehende Veloverleihsystem "Velo Bern" ist auf insgesamt siebzehn Gemeinden ausgedehnt worden. Neu zum Angebot stiessen zehn Gemeinden. Es nennt sich seit Freitag "Velo Region Bern".

2 Minuten

(Keystone-SDA) Verkehr höre an der Gemeindegrenze nicht auf, sagte der Belper Gemeindepräsident Jean-Michel With am Freitag vor den Medien. Neu wird es in seiner Gemeinde auch Veloleihstationen der Firma Publibike geben.

Belp eingerechnet wird «Velo Region Bern» ab Freitag in 17 Gemeinden an mehr als 300 Stationen angeboten. Damit wird es zum Veloverleihsystem mit den schweizweit meisten Stationen. Neu dabei sind Rubigen, Bolligen, Bremgarten, Kirchlindach, Belp, Kehrsatz, Münchenbuchsee, Münsingen, Wohlen und Vechigen.

Über die regionale Ausdehnung des Publibike-Systems freute sich der Stadtberner Gemeinderat Matthias Aebischer besonders. Nun seien auch abgelegenere Orte gut mit dem Publibike erreichbar, sagte er.

Mit fast zwei Millionen Publibike-Fahrten im Jahr 2025 könne Bern so schnell wohl kein Kanton das Wasser reichen, meinte der Publibike-CEO Markus Bacher. Nur den Tessiner Rekord müsse Bern noch schlagen, denn dort würden Publibikes in 53 Gemeinden angeboten.

Neue Flotte in altem Gewand

Seit Anfang des Jahres läuft der neue Leistungsvertrag zwischen Stadt und Agglomeration Bern sowie Publibike. Zuvor bereits am Start waren die Stadt Bern und die Gemeinden Ittigen, Köniz, Mosseedorf, Muri bei Bern, Ostermundigen und Zollikofen. Die Zusammenarbeit wird in den nächsten acht Jahren fortgeführt.

Nebst der Bekanntgabe der Gemeinden, die dem Angebot von «Velo Region Bern» beigetreten sind, wurde am Freitag die nächste Publibike-Generation präsentiert. Dabei habe sich Publibike einen «Lusbuebetrick» erlaubt: Testhalber wurden bereits im Dezember hundert neue Publibikes in Umlauf gebracht, so Bacher.

Neu trifft es dabei nicht ganz: Auf grosse Veränderungen sei bewusst verzichtet worden. Die Akkus und Schlösser der «alten Flotte» wurden gemäss dem Publibike-CEO ausgewechselt. Ausserdem solle die neue Velo-Generation mit einer Handyhalterung ausgestattet werden. Neu wird auch die App sein, mit der Nutzerinnen und Nutzer die Velos ausleihen können.