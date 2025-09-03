The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Punktlandung: Lady Gaga bringt neues «Wednesday»-Lied heraus

Keystone-SDA

Punktgenau zu den frischen "Wednesday"-Episoden bringt Weltstar Lady Gaga ein neues Lied für den Netflix-Welterfolg heraus. "The Dead Dance" ist ein schneller, melodischer und eingängiger Popsong, zu dem die Schauspielerinnen Emma Myers (Enid) und Evie Templeton (Agnes) auf der Bühne eines historischen Balls als Ballerinas performen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden führen dabei einen Tiktok-tauglichen Tempeltanz auf. Der Gag: Die «Wednesday»-Figur Agnes wird zwischendurch immer wieder unsichtbar und lässt ihre Freundin dadurch scheinbar in der Luft schwebend tanzen.

Das Lied «The Dead Dance» erschien am Mittwoch bei Streamingdiensten, das Video wurde im Laufe des Tages erwartet. Zugleich veröffentlichte Netflix die zweite Hälfte der zweiten «Wednesday»-Staffel. Lady Gaga spielt in dem Streaming-Hit die Rolle der Nevermore-Lehrerin Rosaline Rotwood.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft