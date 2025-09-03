The Swiss voice in the world since 1935
Putin betont enge Partnerschaft mit Nordkorea

Keystone-SDA

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Peking die Partnerschaft beider Länder betont. Nach Kreml-Angaben dankte Putin dem Diktator aus dem kommunistischen Land, dass dessen Soldaten bei der Rückeroberung des westrussischen Gebietes Kursk von ukrainischen Truppen mitgekämpft haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) «Ihre Soldaten haben sich tapfer und heldenhaft geschlagen», sagte der Kremlchef. Kim erwiderte laut Übersetzung des Kremls, dass Nordkorea jederzeit bereit sei, Russland zu helfen, und dies als «brüderliche Verpflichtung» sehe. Das bilaterale Treffen fand am Rande einer grossen chinesischen Militärparade statt, die an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien vor 80 Jahren erinnerte.

Geschätzt 2.000 Nordkoreaner in Russland getötet

Putin nutzt in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht nur Waffen und Munition aus Nordkorea. Im Rahmen eines militärischen Beistandspaktes entsandte Kim auch mehrere Tausend Soldaten nach Russland, die halfen, ukrainische Truppen aus dem Grenzgebiet Kursk zu verdrängen. Bei den Kämpfen wurden nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes etwa 2.000 Nordkoreaner getötet.

Putins Gespräch mit Kim dauerte nach Angaben russischer Medien etwa zweieinhalb Stunden. Bei der Verabschiedung umarmte Kim den Kremlchef und sprach von einem baldigen neuen Treffen. «Wir warten auf Sie, kommen Sie», entgegnete Putin der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Der Nordkoreaner hatte zuletzt 2023 den Fernen Osten Russlands besucht.

