Quad überschlägt sich im Klöntal – Fahrer unter Gefährt eingeklemmt

Keystone-SDA

Ein Quadfahrer ist am Samstagmorgen bei einem Selbstunfall im Klöntal unter seinem Gefährt eingeklemmt worden. Dem Mann gelang es, mittels Pfeifen auf sich aufmerksam zu machen, worauf eine Frau ihn orten und die Rettungsflugwacht alarmieren konnte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut einer Mitteilung der Glarner Kantonspolizei hob anschliessend ein erster Helikopter das vierrädrige Geländefahrzeug an und schaffte es weg. Anschliessend wurde der Mann von einem zweiten Helikopter ins Kantonsspital Chur transportiert. Der Mann zog sich am Oberkörper mittelschwere Verletzungen zu.

Der Unfall ereignete sich auf der Alp Dräggloch. Der Lenker war zwischen Ober Zeinenchopf und Drägglochstafel unterwegs gewesen, als der Mann aus noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über das vierrädrige Geländefahrzeug verlor.

