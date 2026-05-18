Quadfahrer stürzt Kanton Solothurn 20 Meter in die Tiefe

Keystone-SDA

Ein 73-jähriger Mann ist am Sonntagvormittag in Gänsbrunnen SO mit seinem Quad verunfallt und rund 20 Meter eine steile Böschung hinuntergestürzt. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste die Rega den mittelschwer Verletzten per Winde bergen.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr auf der Binzstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Der Quadfahrer war demnach vom Binzberg herkommend talwärts in Richtung Gänsbrunnen unterwegs, als er beim Kreuzen eines entgegenkommenden Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

In der Folge stürzte er mit dem Quad rund 20 Meter eine steil abfallende Böschung hinab, bis das Fahrzeug in unwegsamem Gelände zum Stillstand kam. Der Lenker zog sich bei dem Absturz mittelschwere Verletzungen zu.

Das schwierige Terrain erforderte eine aufwendige Bergung: Eine Crew der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) musste den Mann mithilfe einer Rettungswinde bergen. Im Anschluss wurde der Verunfallte durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei weiter berichtete.