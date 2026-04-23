Quartier in Gersau soll mit Netzen vor Steinschlag geschützt werden

Keystone-SDA

In der Schwyzer Gemeinde Gersau werden im Quartier "Tal" zusätzliche Steinschlagschutznetze gebaut. Der Schutz der bestehenden Anlagen habe sich als ungenügend erwiesen, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit.

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(Keystone-SDA) Geplant sind laut der Mitteilung vier zusätzliche Netze mit einer Gesamtlänge von 250 Metern und bis zu sechs Metern Höhe oberhalb der Renggstrasse. Ein weiteres Netz mit einer Länge von 66 Metern und einer Höhe von 4 Metern soll unterhalb der Strasse angebracht werden.

Die bestehenden Anlagen aus dem Jahr 2005 hätten in der Vergangenheit zwar mehrere Felsblöcke gestoppt, erwiesen sich zuletzt jedoch als zu wenig widerstandsfähig, hiess es weiter.

Während die Murganggefahr bereits reduziert wurde, bleibt das Gebiet durch Steinschlag aus dem Gersauerstock gefährdet. Mit den neuen Schutzbauten soll das «Restrisiko» reduziert werden.

Die Kosten belaufen sich laut Mitteilung auf rund 1,5 Millionen Franken und werden von Bund, Kanton, Bezirk und Betroffenen getragen.