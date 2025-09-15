Räuber entkommt nach Ladenüberfall in Oberhofen mit Beute
Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen einen Laden an der Staatsstrasse in Oberhofen am Thunersee überfallen. Der Mann entkam mitsamt Beute. Die Polizei sucht Zeugen.
(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Bern wurde gegen 05.15 Uhr alarmiert, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Nach ersten Erkenntnissen habe der Täter einen Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt.
Mit seiner Beute floh der Schweizerdeutsch sprechende und mit einer schwarzen Maske bekleidete Täter in unbekannte Richtung.