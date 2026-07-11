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Räuber entreissen 72-Jähriger in Basel Schmuck

Keystone-SDA

Zwei Unbekannte haben am Samstagmorgen in Basel eine 72-jährige Frau beraubt und dabei leicht verletzt. Die Fahndung verlief zunächst erfolglos.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Tat geschah kurz vor 09.30 Uhr an der Riehenstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte. Die beiden Täter hätten die Frau angesprochen. Einer der beiden habe ihr unvermittelt ein Schmuckstück geraubt – und sie tätlich angegriffen, als sie danach gegriffen habe. Daraufhin sei die 72-Jährige gestürzt.

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