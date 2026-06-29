The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Räuber erbeuten in Winterthur 3000 Franken

Keystone-SDA

In Winterthur haben zwei Unbekannte einen Mann mit einem Messer ausgeraubt. Sie erbeuteten nach einem Bargeldbezug 3000 Franken. Das Opfer blieb unverletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend kurz nach 21.30 Uhr an der Museumsstrasse, wie die Stadtpolizei Winterthur am Montag mitteilte. Der Geschädigte hatte zuvor bei einer Bank das Bargeld abgehoben. Kurz darauf sprachen ihn zwei Männer an, bedrohten ihn mit der Waffe und zwangen ihn zur Herausgabe des Geldes. Danach flüchteten sie mit der Beute.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft