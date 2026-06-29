Räuber erbeuten in Winterthur 3000 Franken

Keystone-SDA

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In Winterthur haben zwei Unbekannte einen Mann mit einem Messer ausgeraubt. Sie erbeuteten nach einem Bargeldbezug 3000 Franken. Das Opfer blieb unverletzt.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend kurz nach 21.30 Uhr an der Museumsstrasse, wie die Stadtpolizei Winterthur am Montag mitteilte. Der Geschädigte hatte zuvor bei einer Bank das Bargeld abgehoben. Kurz darauf sprachen ihn zwei Männer an, bedrohten ihn mit der Waffe und zwangen ihn zur Herausgabe des Geldes. Danach flüchteten sie mit der Beute.