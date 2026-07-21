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Räuber verletzt Frau bei Handtaschenraub in Basel

Keystone-SDA

Einer 48-Jährigen ist am Sonntag in Basel die Handtasche von zwei Unbekannten geraubt worden. Einer der Räuber schlug die Frau dabei in den Bauch und verletzte sie leicht, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau schlief gegen 23 Uhr auf der Sitzbank der Tramhaltestelle Riehenring, wie es mit Verweis auf die bisherigen Ermittlungen heisst. Als sie bemerkt habe, dass jemand an ihrer Handtasche gezogen habe, habe sie diese festgehalten.

Einer der Täter schlug ihr daraufhin mit der Faust in die Bauchgegend und raubte ihr die Tasche, wie die Behörde schreibt. Anschliessend sei er zusammen mit einer weiteren Person in unbekannte Richtung geflüchtet. Es werden Zeugen gesucht.

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