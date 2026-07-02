Räumung in Basel: Zwei Personen harren noch immer auf dem Dach aus

Keystone-SDA

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Der Polizeieinsatz bei der besetzten Liegenschaft im Basler Klybeck-Quartier läuft noch immer. Zwei Personen harren seit Mittwochmorgen auf dem Dach aus. Angebote, das Dach zu verlassen oder Verpflegung und medizinische Hilfe anzunehmen, lehnen sie ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Sicherheit und Gesundheit der beiden Personen hätten für die Kantonspolizei Basel-Stadt Priorität. Daher dauere der Einsatz an, bis die Situation gelöst sei, teilte die Polizei über ihren Whatsapp-Kanal mit.

Die beiden Personen befinden sich somit seit über 24 Stunden auf dem Dach des ehemaligen Chemie-Gebäudes an der Klybeckstrasse. Die Polizei begann am Mittwochmorgen um 04.00 Uhr mit der Räumung des dort ausgerufenen autonomen Kulturzentrums «Zack». Die Liegenschaft im Besitz des Versicherungsunternehmens Swiss Life war eigentlich leer – mit Ausnahme der beiden Personen auf dem Dach.