Rémy Gasser leitet neu die Luzerner Psychiatrie

Keystone-SDA

Rémy Gasser wird auf den 1. August neuer Direktor der Luzerner Psychiatrie (Lups). Er löst als CEO Peter Schwegler ab, der nach 15 Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand tritt.

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(Keystone-SDA) Der Verwaltungsrat der Lups AG setzt damit auf eine interne Lösung, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Gasser ist seit Ende 2024 für die Finanzen des Unternehmens zuständig und Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor hatte er bei verschiedenen anderen Kliniken im Finanzwesen gearbeitet.

Gasser bringe neben fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen Erfahrung in der operativen Führung komplexer Organisationen sowie in der Umsetzung strategischer Vorhaben mit, teilte die Lups AG mit.

Das Lups ist nicht nur für die psychiatrische Grundversorgung im Kanton Luzern zuständig, sondern auch für diejenige in Ob- und Nidwalden. Es hat nach eigenen Angaben 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.