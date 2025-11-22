Römisch-katholische Kirche zahlt mehr an Verein Haus der Religionen

Keystone-SDA

Die römisch-katholische Kirche des Kantons Bern zahlt künftig einen höheren Beitrag an den Verein Haus der Religionen. Bisher wurde dieser mit 30'000 Franken unterstützt. Das Parlament der Landeskirche hat am Samstag entschieden, den Betriebsbeitrag um 20'000 Franken zu erhöhen.

(Keystone-SDA) Zudem sei eine Leistungsvereinbarung für die Jahre 2026 bis 2031 unterzeichnet worden, hiess es in einer Mitteilung zur Parlamentssitzung der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Bern in Biel.

Ein Betrag von 100’000 Franken wurde zudem für einen Transformationsprozess in den Pfarreien, Pastoralräumen und Kirchgemeinden des Kantons Bern gesprochen. Es gebe einen Mangel an Seelsorgepersonal. Die Beteiligung an Gottesdiensten und Feiern sei teilweise rückläufig und in einigen Kirchgemeinden zeichne sich ein Mangel an Ehrenamtlichen ab, die sich in Gremien engagierten.

Gleichzeitig stelle der Kanton Bern erhöhte Anforderungen an die Professionalität eines Kirchgemeinderats. Diese Ausgangslage erfordere tiefgreifende Veränderungen, heisst es in der Medienmitteilung.