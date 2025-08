Rückkehr des Steinadlers im Jura

Nach 170 Jahren Abwesenheit ist Mitte Juli ein Steinadler im Departement Jura in Frankreich flügge geworden. Das sei ein Zeichen für die allmähliche Rückkehr des grossen Greifvogels in die Region, teilte der regionale Naturpark Haut-Jura am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Der zwischen dem 1. und 4. Mai in der Nähe von Saint-Claude geborene Jungvogel blieb zweieinhalb Monate in seinem Nest, bevor er sich zwischen dem 12. und 14. Juli in die Lüfte erhob, wie Pierre Durlet vom regionalen Naturpark Haut-Jura berichtete.

Der Steinadler war aus dem Jura verschwunden, als Opfer der Jagd und des Aberglaubens. Er hatte sich in die Alpen und Pyrenäen zurückgezogen, bevor er zaghaft seine alten Gebiete wieder besiedelte.

Es ist der zweite beobachtete Flug im Departement innerhalb von vier Jahren, nach einer ersten Geburt im Mai 2021. Laut Pierre Durlet konnte die Art nach dem Ende der Verfolgung und durch den Schutz der natürlichen Lebensräume im Juramassiv allmählich wieder Fuss fassen und zählt heute zwölf Brutpaare: sechs im Departement Ain, eines im Jura und die übrigen auf der Schweizer Seite.

In Frankreich wird der Steinadlerbestand nach Angaben der Ligue de protection des oiseaux (LPO) auf 390 bis 450 Paare geschätzt.