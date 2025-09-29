Rücktritte im Verwaltungsrat der Industriellen Werke Basel

Urs Steiner, Verwaltungsratspräsident der Industriellen Werke Basel (IWB), tritt zurück. Auch die beiden Verwaltungsratsmitglieder Mirjana Blume und Rudolf Rechsteiner, ehemaliger SP-Nationalrat, geben ihre Mandate nach der laufenden Periode ab, wie die IWB am Montag mitteilten.

Der Energieversorger wird die freiwerdenden Mandate ausschreiben. Steiner amtet seit dem 1. Januar 2019 als Präsident des Verwaltungsrats und tritt auf eigenen Wunsch zurück. In seine Amtszeit fielen mehrere Neuerungen wie etwa der Ausbau der Fernwärmeversorgung und der Geschäftstätigkeiten im Bereich der dezentralen Solarenergie, wie es im Communiqué heisst.

Blume ist seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats. Auch sie wird sich auf eigenen Wunsch nicht mehr für dieses Mandat zur Verfügung stellen. Rechsteiner ist seit der Verselbständigung der IWB im Jahr 2010 im Verwaltungsrat. Er steht nach dem Erreichen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr zur Wahl, wie es weiter heisst.