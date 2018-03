Rad: Dufaux gewinnt 3. Etappe der Trentino-Rundfahrt

Dieser Inhalt wurde am 2. Mai 2001 22:58 publiziert 02. Mai 2001 - 22:58

Der Etappen-Sieger Laurent Dufaux beim Überqueren der Ziellinie. (Keystone)

Gut acht Monate nach seinem Erfolg bei der Meisterschaft von Zürich hat Laurent Dufaux zum Siegen zurückgefunden. Der 31-jährige Waadtländer vom Team Saeco gewann solo die dritte Etappe der Trentino-Rundfahrt.

Dufaux distanzierte auf den 171,4 Kilometern von Sarnico nach Malcesine den Spanier José Luis Arrieta (Sp) um fünf Sekunden. Das Hauptfeld mit dem im Gesamtklassement weiterhin führenden Franceso Casagrande (It) büsste elf Sekunden ein.



Couragierte Fahrweise



Dufaux verdiente sich den Erfolg mit einer couragierten Fahrweise. Nachdem ein erster Fluchtversuch vom Italiener Massimiliano Gentili beendet wurde, gelang ihm der entscheidende Vorstoss zum 33. Profi-Sieg seiner Karriere in der Abfahrt kurz vor dem Ziel.



Damit hält das Hoch der Schweizer Radfahrer an. Am Dienstag siegte Markus Zberg (Rabobank) in Frankfurt und vor elf Tagen hatte Oscar Camenzind (Lampre-Daikin) in der ältesten und schwersten Radclassique Lüttich-Bastogne-Lüttich triumphiert. Pikantes Detail: Keiner der drei Schweizer wird an der Tour de France starten. Saeco figuriert nicht auf der Startliste, Zberg und Camenzind sind bei ihren Teams nicht für einen Start vorgesehen.



swissinfo und Agenturen

