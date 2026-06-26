Rahel Ruch wird Generalsekretärin der Stadtberner Bildungsdirektion

Keystone-SDA

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Die Grünen-Politikerin Rahel Ruch wird neue Generalsekretärin der Stadtberner Direktion für Bildung, Soziales und Sport von Gemeinderätin Ursina Anderegg (Grüne). Ruch tritt am 1. Oktober die Nachfolge von Janine Wicki an, welche die Verwaltung verlässt.

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(Keystone-SDA) Das teilte der Berner Gemeinderat am Freitag mit. Die 40-jährige Rahel Ruch arbeitet derzeit als politische Beraterin bei einer Public-Affairs-Agentur. Zuvor leitete sie die Geschäftsstelle der Konzernverantwortungsinitiative.

Die Historikerin verfügt gemäss der Mitteilung über ein breites Beziehungsnetz. Sie war Berner Stadträtin, Co-Präsidentin des Grünen Bündnisses und sitzt seit 2022 im Grossen Rat. Dieses Amt will sie einstweilen behalten, wie Ruch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Erster Ersatz auf der Liste ist die amtierende Berner Stadtratspräsidentin Jelena Filipovic.