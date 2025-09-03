Raketenalarm in Tel Aviv – Huthi-Geschoss von Abwehr abgefangen

Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete hat in weiten Teilen Israels Alarm ausgelöst. In der Küstenmetropole Tel Aviv, in Jerusalem und weiteren Orten eilten Hunderttausende von Menschen in Schutzräume.

(Keystone-SDA) Die Armee teilte anschliessend mit, ein Geschoss aus dem Jemen sei von der Raketenabwehr abgefangen worden.

Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete, während des Raketenalarms sei der Flugverkehr am internationalen Flughafen Tel Aviv in der Nähe von Tel Aviv gestoppt worden.

Ein Flugzeug der ungarischen Fluggesellschaft Wizz Air von Budapest nach Tel Aviv sei zeitweilig in der Luft aufgehalten worden. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, es habe bisher keine Berichte über Einschläge oder Verletzte gegeben.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 greift die jemenitische Huthi-Miliz Israel regelmässig mit Raketen und Drohnen an – als Ausdruck ihrer Solidarität mit der islamistischen Hamas. Israel attackiert seinerseits immer wieder Ziele im Jemen. Bei einem Luftangriff am Donnerstag waren der Huthi-Ministerpräsident Ahmed al-Rahaui, neun seiner Minister sowie zwei weitere Huthi-Vertreter getötet worden.