Rammbock-Einbrecher wollen Zürcher Secondhand-Laden leerräumen

Keystone-SDA

Zwei Männer haben am Mittwoch in den Morgenstunden einen Rammbock-Einbruch auf ein Luxus-Secondhand-Geschäft im Zürcher Kreis 1 verübt. Mehrere Angestellte konnten einen der Einbrecher überwältigen. Der zweite konnte zu Fuss flüchten.

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(Keystone-SDA) Die Männer verübten den Rammbock-Einbruch um 5 Uhr morgens mit einem grauen Skoda Octavia, wie die Stadtpolizei mitteilte. Als die Polizei eintraf, hatten mehrere Angestellte des Geschäfts bereits einen 55-jährigen Bosnier überwältigt und festgehalten.

Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt. Der Komplize des Bosniers konnte zu Fuss flüchten. Ob er eine Beute dabei hatte, ist noch offen. Dazu könnten noch keine Angaben gemacht werden, schreibt die Polizei.