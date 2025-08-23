The Swiss voice in the world since 1935
Rammbock-Einbruch mit Auto in ein Zürcher Lebensmittelgeschäft

Keystone-SDA

Unbekannte sind am frühen Samstagmorgen in Zürich mit einem Auto als Rammbock in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen. Sie flüchteten mit einem Diebesgut von mehreren Tausend Franken, wie die Stadtpolizei mitteilte.

(Keystone-SDA) Dieser Rammbock-Einbruch fand kurz nach 01.30 morgens an der Regensbergstrasse im Stadtkreis 11 statt. Die Stadtpolizei sucht in diesem Zusammenhang einen VW Polo sowie Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Insbesondere bittet sie einen Zeugen, welcher der Polizei vor Ort ein Video gezeigt hat, sich zu melden.

