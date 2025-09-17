The Swiss voice in the world since 1935
Rap-Superstar Cardi B erneut schwanger

Rap-Superstar und Dreifach-Mama Cardi B (32) ist erneut schwanger. "Ich erwarte ein Baby mit meinem Freund Stefon Diggs", sagte die Musikerin in einem Interview des US-Senders CBS. "Ich freue mich. Ich bin glücklich. Meine Situation fühlt sehr gut an. Ich fühle mich stark, sehr stark, dass ich all diese Arbeit machen kann - und all diese Arbeit machen kann, während ich ein Baby kreiere."

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Rapperin bringt gerade ein neues Album heraus und hat für das kommende Frühjahr schon eine Tour angesetzt. Aus ihrer früheren Beziehung mit dem Rapper Offset hat Cardi B bereits drei Kinder. Der Football-Profi Diggs, mit dem die Musikerin seit etwa einem Jahr zusammen ist, hat bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung.

