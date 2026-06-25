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Raphael Gygax wird neuer Direktor des Kunstmuseums Graubünden

Keystone-SDA

Das Bündner Departement für Erziehung, Kultur und Umweltschutz hat Raphael Gygax zum neuen Direktor des Bündner Kunstmuseums ernannt. Er wird die Nachfolge des aktuellen künstlerischen Leiters, Stephan Kunz, antreten, der nächstes Jahr in Pension geht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er übernimmt das Amt per 1. August 2027. «Das Bündner Kunstmuseum ist eine der bedeutendsten Kunstinstitutionen der Schweiz. Seine hervorragende Sammlung, seine starke regionale Verankerung und seine internationale Ausstrahlung bieten die idealen Voraussetzungen, um das Museum als Ort des Wissens, der Entdeckung und des gesellschaftlichen Austauschs weiterzuentwickeln», wird der 46-jährige Gygax in einer Mitteilung zitiert.

Sein Profil überzeugte das Departement «durch seine ausgewiesene Expertise im Bereich der modernen und zeitgenössischen Kunst, sein strategisches Denken, seinen reflektierten Führungsstil sowie seine Fähigkeit, unterschiedliche Interessen miteinander zu vereinbaren».

Gygax verfügt über langjährige Erfahrung im nationalen und internationalen Museums- und Ausstellungswesen und bekleidete in der Vergangenheit verschiedene Führungspositionen bei diversen Kunstinstitutionen.

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