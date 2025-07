Rappende US-Schauspieler Will Smith ist begeistert von Bern

Keystone-SDA

Der rappende US-Schauspieler und Filmproduzent Will Smith hat sich am Samstag beim Anflug auf den Flughafen Bern-Belp begeistert von der Natur gezeigt. Vor seinem ersten Konzert in der Schweiz am Gurtenfestival posierte er auf dem Rollfeld für seine Fans.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie Blick vermeldete landete der 56-jährige Smith am Samstagmittag mit seinem Privatjet am Flughafen. Kurz vor Mitternacht am Samstagabend wird er die Hauptbühne des Gurtenfestivals rocken.

Smith sei bester Laune, trotz des regnerischen Wetters gewesen. In einem seiner Videos sieht man Will Smith im Auto sitzen, dicke Regentropfen prasseln gegen die Scheiben und er sagt scherzhaft: «Ich glaube, ich reise mit dem Regen.» .

Seit beinahe 40 Jahren steht Smith sowohl für Hollywood-Glanz als auch Oldschool-Hip-Hop. Smith ist vierfacher Grammy-Preisträger. Anfang April 2022 schloss ihn die Filmakademie für zehn Jahre von künftigen Oscarveranstaltungen aus, weil er bei der Preisverleihung 2022 dem Komiker Chris Rock auf der Bühne mit offener Hand ins Gesicht schlug. Rock hatte einen Witz über die Frisur seiner Frau Jada Pinkett Smith gemacht.