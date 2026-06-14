Rapperswil-Jona kann Pläne für Stadttunnel weiter vorantreiben

Keystone-SDA

Die Stimmbevölkerung von Rapperswil-Jona hat einen weiteren Entscheid in Zusammenhang mit dem geplanten Stadttunnel gefällt: Am Sonntag sagte sie Ja zu einem Kredit von 3,8 Millionen Franken mit dem aufgezeigt werden soll, wie Strassen und Plätze oberhalb des Tunnels ausgestaltet werden könnten.

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(Keystone-SDA) 6853 Personen und damit 61,5 Prozent der Stimmbevölkerung stellten sich hinter einen Planungskredit, wie die Stadt Rapperswil-Jona am Sonntag in einem Communiqué schrieb. 4285 Personen (38,5 Prozent) stimmten dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei 60,4 Prozent.

Mit dem Kredit kann der Stadtrat die Planung vertiefen, wie die Strassen- und Stadträume oberhalb des geplanten Tunnels künftig ausgestaltet werden und sich entwickeln sollen. Es geht um Verkehr, Aufenthaltsqualität, Sicherheit sowie um die Abstimmung mit der Stadtentwicklung. Das Ja zum Planungskredit ist kein Bauentscheid zum Stadttunnel.

In den kommenden Jahren wird gemäss Communiqué vom Sonntag zunächst ein Zielbild erstellt. Es folgt ein Vorprojekt mit vertieften Abklärungen und Kostenschätzungen. Voraussichtlich 2032 soll die städtische Bevölkerung bei einer weiteren kommunalen Urnenabstimmung zum Gesamtvorhaben Stellung nehmen können.

Kosten von rund einer Milliarde Franken

In der zweitgrössten Stadt des Kantons St. Gallen wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach Tunnelvarianten zur Verkehrsentlastung diskutiert. Im September 2023 befürworteten die Stimmberechtigten von Rapperswil-Jona mit einem Ja-Anteil von knapp 60 Prozent eine entsprechende Verkehrsentlastung.

2018 schätzte der Kanton die Kosten des Projekts auf rund eine Milliarde Franken sowie eine Bauzeit von rund acht Jahren. Gemäss derzeitigem Zeitplan könnte ab 2033 eine kantonale Volksabstimmung über den Stadttunnel stattfinden.