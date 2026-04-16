Rapperswil-Jona SG weist für 2025 einen Gewinn aus

Keystone-SDA

Die Stadt Rapperswil-Jona hat die Rechnung von 2025 mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Statt des budgetierten Defizits resultierte ein Ertragsüberschuss.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Stadtrat hatte für 2025 ein Minus von 6 Millionen Franken veranschlagt. Nun liege aber die Rechnung mit einem Plus von 8,3 Millionen Franken «deutlich über den Erwartungen», wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Ausschlaggebend seien vor allem höhere Steuereinnahmen gewesen. Sie lagen um 11,56 Millionen Franken über dem Budget. Mehrerträge gab es etwa bei den Einkommens- und Vermögenssteuern, bei den Nachsteuern sowie bei den Unternehmenssteuern. Dabei handelt es sich um einen positiven Sondereffekt, der so nicht erwartet werden konnte, heisst es in der Mitteilung.

Einen Einfluss hatten auch tiefere Abschreibungen. Im Verwaltungsvermögen mussten 1,97 Millionen Franken weniger abgeschrieben werden, weil sich verschiedene Grossprojekte verzögerten.

Hohe Investitionen finanzieren

Trotz des positiven Abschlusses bleibe die finanzielle Ausgangslage anspruchsvoll. Die Stadt verfüge zwar weiterhin über ein Eigenkapital von 234,4 Millionen Franken. Gleichzeitig setze sich aber der Trend mit einer sinkenden Liquidität bei steigender Verschuldung fort. Die laufenden Einnahmen reichten nicht aus, um die grossen und notwendigen Infrastrukturvorhaben aus eigener Kraft zu finanzieren.

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig zu sichern, brauche es weiterhin gezielte Massnahmen und klare Prioritäten.