Raser fährt in Udligenswil mit 167 km/h durch 80er Zone

Keystone-SDA

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Die Luzerner Polizei hat am Samstagabend in Udligenswil einen Autofahrer gestoppt, der im 80er-Bereich mit 167 km/h unterwegs war. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

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(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte stoppten den 28-Jährigen am Samstag kurz vor 21 Uhr auf der Götzentalstrasse in Udligenswil, wie die Polizei in einer Mitteilung am Montag schrieb.

Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr lenken. Sein Auto wurde sichergestellt.