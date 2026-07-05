Raser fährt in Vordemwald AG 104 km/h zu schnell

Keystone-SDA

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Ein Töfffahrer ist am Samstag in Vordemwald AG 104 km/h zu schnell gefahren. Die Polizei stoppte den 40-jährigen Schweizer, der zudem betrunken unterwegs war.

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(Keystone-SDA) Nach Abzug der Toleranz überschritt der 40-jährige Schweizer die erlaubte Geschwindigkeit um 104 km/h, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Sie führte die Geschwindigkeitsmessung kurz nach 15 Uhr im Boowald durch, wo eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt.

Eine Polizeipatrouille stoppte das Motorrad und stellte beim Fahrer einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemlufttest ergab dann einen qualifizierten Alkoholwert.

Wegen der extremen Geschwindigkeitsüberschreitung erfüllte der Fall die Voraussetzungen für den sogenannten Raserartikel, weshalb die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde. Eine Strafuntersuchung wurde eröffnet, das Motorrad sichergestellt und der Führerausweis des Fahrers vor Ort entzogen.

An derselben Messstelle stoppten die Beamten zudem zwei Autofahrer im Alter von 20 und 26 Jahren. Auch sie seien mit erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung unterwegs gewesen und müssten nun mit entsprechenden Sanktionen rechnen.