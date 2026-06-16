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Raser fährt mit über 140 km/h in Hallau SH durch 80er Zone

Keystone-SDA

Die Schaffhauser Polizei hat am Dienstag einen Motorradfahrer festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in Hallau mit brutto 148 Kilometern pro Stunde (km/h) durch eine 80er Zone gefahren zu sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage erfasste am 27. Mai den Motorradfahrer auf der Neunkirchstrasse in Richtung Neunkirch, wie die Schaffhauser Polizei am Dienstag mitteilte. Dort ist eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erlaubt. Nach Abzug der Sicherheitsmarge fuhr der Lenker um 62 km/h schneller als signalisiert.

In den folgenden Wochen ermittelte die Schaffhauser Polizei den Lenker. Der im Kanton Schaffhausen wohnhafte Schweizer wurde an seinem Wohnort von der Polizei angehalten, festgenommen und der Zentralen Polizeistation zugeführt. Anschliessend wurde ihm seine Fahrberechtigung aberkannt und sein Führer- und Lernfahrausweis entzogen. Er muss sich nun wegen qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln vor der Staatsanwaltschaft Schaffhausen verantworten.

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