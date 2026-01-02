Raser im Fricktal mit 148 km/h geblitzt

Keystone-SDA

Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Neujahrstag im Fricktal mit 148 Kilometern pro Stunde ausserorts geblitzt worden. Der Italiener verlor den Führerausweis und wird sich wegen Rasens vor der Justiz verantworten müssen.

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte, geriet der Mann kurz vor 14.30 Uhr zwischen Eiken und Kaisten in die Radarfalle. Erlaubt sind auf diesem Teilstück 80 Kilometer pro Stunde. Das Fahrzeug des Mannes wurde beschlagnahmt.