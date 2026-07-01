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Raser im Seeland mit 150 km/h geblitzt

Keystone-SDA

Ein 51-jähriger Autofahrer ist in Siselen mit 150 km/h geblitzt worden. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit. Auf dem fraglichen Strassenabschnitt sind 80 km/h erlaubt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Patrouille hielt den Mann am Montagmorgen kurz nach 09.55 Uhr an, wie aus der Medienmitteilung hervorgeht. Der Lenker wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Den Führerausweis musste der Mann abgeben.

Der Beschuldigte werde sich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen, hiess es.

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