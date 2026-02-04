Raser in Villmergen AG mit 155 km/h geblitzt

Keystone-SDA

Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Villmergen AG mit 155 Kilometern pro Stunde ausserorts geblitzt worden. Erlaubt wären 80 km/h. Der Rumäne musste seinen Führerausweis abgeben.

(Keystone-SDA) Der Autofahrer geriet gegen 21.00 Uhr auf der Bünztalstrasse in die Radarfalle, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergebe sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 68 km/h.

Der 34-jährigen Rumäne mit Wohnsitz in der Region wurde laut Mitteilung später von einer Patrouille bei einer Tankstelle angehalten. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete zudem die Sicherstellung des Autos an.