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Raser in Werthenstein LU mit 119 km/h in 50er-Zone gemessen

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat am Freitagmorgen einen Mann gestoppt, der in einer 50er-Zone mit 119 km/h unterwegs war. Das Auto wurde sichergestellt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 25-jährige Mann aus Bosnien war auf der Entlebucherstrasse zu schnell unterwegs, hiess es am Montag im Communiqué der Luzerner Polizei. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde ihm der Führerschein sofort abgenommen. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Fahrzeug mehr lenken.

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