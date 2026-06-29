Raser ohne Führerausweis verursacht Unfall auf A1 bei Lindau

Keystone-SDA

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Ein Mann hat am Sonntag auf der A1 bei Tagelswangen ZH (Gemeinde Lindau) einen Unfall verursacht. Der 31-jährige Schweizer hatte keinen Führerausweis und war wohl viel zu schnell unterwegs.

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(Keystone-SDA) Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand aber grosser Sachschaden, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Der mutmassliche Unfallverursacher wurde noch vor Ort festgenommen.

Der Lenker war am Nachmittag in Richtung Zürich unterwegs. Kurz vor der Bahnüberführung überholte er ein anderes Auto rechts. Dabei verlor er die Kontrolle, worauf sein Fahrzeug ins Schleudern geriet und den anderen Wagen rammte. Dieser prallte in die Mittelleitplanke.

Das Auto des 31-Jährigen schleuderte danach über alle Fahrspuren gegen die rechte Leitplanke und wieder zurück. Erst nach über 280 Metern kam der Wagen zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls flogen Trümmerteile durch die Luft und beschädigten zwei weitere Fahrzeuge.

Die Polizei führt den Unfall auf ein waghalsiges Überholmanöver mit stark überhöhter Geschwindigkeit zurück. Zudem war der Schweizer nicht fahrfähig. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.