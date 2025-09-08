The Swiss voice in the world since 1935
Raserin im Tessin mit 225 statt der erlaubten 100 km/h erwischt

Keystone-SDA

Bei Balerna TI ist eine italienische Autofahrerin mit 225 statt der erlaubten 100 Kilometern pro Stunde geblitzt worden. Gegen die 22-Jährige wurde bei der Tessiner Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet, zudem wurde ihr ein Fahrverbot in der Schweiz auferlegt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ereignet habe sich die Geschwindigkeitsübertretung am 29. Juni kurz vor 23 Uhr auf der Autobahn A2, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Montag mit. Die 22-Jährige sei in Richtung Süden unterwegs gewesen.

Dank sofort eingeleiteter Ermittlungen habe die Kantonspolizei die Identität der Lenkerin feststellen können. Die in der Provinz Mailand wohnhafte Frau sei inzwischen einvernommen worden.

