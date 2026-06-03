The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Rassismus im Festzelt sorgt für rote Köpfe im Zürcher Parlament

Keystone-SDA

Der Rassismus-Eklat in der Fanzone der Eishockey-WM hat am Mittwoch für rote Köpfe im Zürcher Stadtparlament gesorgt. Rassismus sei kein harmloser Partyspass.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Video auf Social Media zeigte ein Festzelt voller Schweizer Eishockey-Fans, die am Wochenende in der offiziellen Fanzone in Zürich fremdenfeindliche Parolen grölten.

«Ausländer raus, Schweiz den Schweizern, Ausländer raus» hiess es da zur Melodie von «L’amour toujurs». Dieser Partysong wurde bereits im Jahr 2024 auf der deutschen Insel Sylt für das Grölen von rassistischen Parolen zweckentfremdet.

«Das war kein kleines Grüppchen», sagte Vera Çelik (SP) im Parlament. «Das waren Hunderte und niemand griff ein.» Das dürfe nicht verharmlost werden. Sie fordert vom OK der Eishockey-WM, dass sich dieses distanziere und die Sache verurteile. Man dürfe nicht vergessen, dass das Festzelt auf städtischem Grund gestanden habe.

FDP-Gemeinderat Përparim Avdili war an diesem Tag selber im Festzelt, bekam den Rassismus-Eklat aber nicht in diesem Ausmass mit. Es sei höchstens eine kleine Minderheit gewesen, die die Parolen gegrölt habe. «Es stimmt nicht, dass alle mitsangen.» Sein Urteil über die grölenden Fans war aber klar: «Das waren Idioten.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft