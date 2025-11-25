Ratingagentur bewertet Kanton Zürich mit Bestnote

Keystone-SDA

Die internationale Rating-Agentur S&P Global hat den Kanton Zürich erneut mit der Bestnote Triple A bewertet. Seine Aussichten bewertete S&P als stabil.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Agentur hebt die Attraktivität des Standorts und die Vielfalt der Wirtschaft hervor, wie die Zürcher Finanzdirektion am Dienstag mitteilte. Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) lässt sich damit zitieren, dass der Kanton den Haushalt wirksam steuere und auf Herausforderungen angemessen reagiere.

Der Kanton habe eine starke Position am Kapitalmarkt, heisst es weiter. Das habe sich gezeigt, als er die Darlehen für die Finanzierung des Neubaus des Universitätsspitals Zürich übernommen hatte.

Erst kürzlich erhielt auch die Stadt Zürich die Bestbewertung Triple A.