Raubüberfall auf Postfiliale in Münchenstein BL

Die Postfiliale Gartenstadt in Münchenstein BL ist am Mittwochnachmittag von einem Unbekannten überfallen worden. Dieser bedrohte eine Angestellte in der Schalterhalle laut Polizei mit einer Faustfeuerwaffe und flüchtete später mit der Beute aus Bargeld. Verletzt wurde niemand. Gesucht werden nun Zeugen für den Überfall gegen 14.30 Uhr.
