Rauch von defektem Lüfter zerstört Wohnung in Siebnen SZ
In Siebnen SZ ist am frühen Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus ein Lüfter in Brand geraten. Wegen des starken Rauchs ist die betroffene Wohnung vorläufig nicht mehr bewohnbar. Eine Person wurde ins Spital gebracht, weil sie Rauch eingeatmet hatte.
(Keystone-SDA) Kurz vor 05.00 Uhr sei die Meldung eingegangen, dass in einer Wohnung des Hauses Rauch festgestellt worden sei, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Samstag mit.
Beim Eintreffen der Polizei bei dem Gebäude stank es den Angaben zufolge beissend nach verbranntem Plastik. Mehrere Wohnungen hätten evakuiert werden müssen. Ursprung des Rauches sei ein defekter Lüfter in einem Badezimmer gewesen.
Die Gemeinde Schübelbach stellte den Bewohnenden der betroffenen Wohnung laut Mitteilung eine Ersatzwohnung zur Verfügung. Die Polizei nahm Abklärungen zur genauen Brandursache auf. Im Einsatz standen wegen des Brandes auch Feuerwehr und Rettungsdienst.