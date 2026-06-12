Raucherware löst Brand in Mehrfamilienhaus in Würenlos AG aus

Keystone-SDA

Ein Brand in einer Wohnung in Würenlos AG hat in der Nacht auf Freitag erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Feuerwehr brachte alle Personen unverletzt in Sicherheit. Laut Erkenntnissen der Kantonspolizei entzündete Raucherware eine Matratze.

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(Keystone-SDA) Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Landstrasse bemerkte kurz nach 04.00 Uhr dichten Rauch im Treppenhaus und alarmierte die Notrufzentrale, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Die Feuerwehren Würenlos und Spreitenbach-Killwangen rückten mit einem Grossaufgebot an. Sie löschten die Flammen rasch und evakuierten das Gebäude. Einsatzkräfte der Sanität untersuchten vor Ort mehrere Personen und stellten keine Verletzungen fest.

Der Brand richtete jedoch beträchtlichen Sachschaden an. Die vom Brand betroffene Wohnung ist laut Polizeiangaben vorläufig unbewohnbar.