The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Raum Kupjansk: Gouverneur ordnet weitere Evakuierungen an

Keystone-SDA

Ukrainische Behörden haben die Evakuierung von Familien mit Kindern in weiteren Ortschaften im ostukrainischen Gebiet Charkiw angeordnet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Gouverneur der Region, Oleg Synjehubow, begründete die Entscheidung mit einer «Verschärfung der Sicherheitslage» um die seit langem umkämpfte Stadt Kupjansk. Angeordnet wurde die Evakuierung für 40 Ortschaften. Betroffen sind den Angaben nach 409 Familien mit 601 Kindern.

Die inzwischen fast völlig zerstörte Stadt Kupjansk ist wegen ihrer Lage und verschiedener dort verlaufender Verbindungen strategisch wichtig. In dem Grossraum wurden angesichts der vorrückenden russischen Truppen bereits mehrere Ortschaften evakuiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach Ende September von einer schwierigen Situation am Frontabschnitt Kupjansk. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft