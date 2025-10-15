Raum Kupjansk: Gouverneur ordnet weitere Evakuierungen an

Keystone-SDA

Ukrainische Behörden haben die Evakuierung von Familien mit Kindern in weiteren Ortschaften im ostukrainischen Gebiet Charkiw angeordnet.

(Keystone-SDA) Der Gouverneur der Region, Oleg Synjehubow, begründete die Entscheidung mit einer «Verschärfung der Sicherheitslage» um die seit langem umkämpfte Stadt Kupjansk. Angeordnet wurde die Evakuierung für 40 Ortschaften. Betroffen sind den Angaben nach 409 Familien mit 601 Kindern.

Die inzwischen fast völlig zerstörte Stadt Kupjansk ist wegen ihrer Lage und verschiedener dort verlaufender Verbindungen strategisch wichtig. In dem Grossraum wurden angesichts der vorrückenden russischen Truppen bereits mehrere Ortschaften evakuiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach Ende September von einer schwierigen Situation am Frontabschnitt Kupjansk. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion.