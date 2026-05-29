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Razzien wegen Geldwäscherei in Basel und Riehen BS

Keystone-SDA

Im Kanton Basel-Stadt haben die Behörden am Donnerstag Razzien wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel und Geldwäscherei durchgeführt. Dabei stellten sie knapp 100'000 Franken Bargeld sicher, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Grund für die Durchsuchungen war der Verdacht auf gewerbs- und bandenmässige Geldwäscherei sowie auf Widerhandlungen gegen das Geldspielgesetz.

Die Einsatzkräfte führten Hausdurchsuchungen in sechs Lokalitäten in Basel und in zwei Liegenschaften in Riehen durch, wie es weiter heisst. Im Zuge der Aktion kontrollierten sie zudem mehrere Personen.

Aufgrund des laufenden Verfahrens machte die Staatsanwaltschaft inhaltlich keine weiteren Angaben.

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